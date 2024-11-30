شكرا لقرائتكم خبر عن طبية وإغاثية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات لبنان

مجمع سكني للنازحين

المشروع الطبي التطوعي

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي أمس الأول, اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة الأيتام بمدينة إلورين في نيجيريا، ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.وسيجري بموجب الاتفاقية إلحاق 800 يتيم من عمر 2 - 18 سنة من الفئات الأشد احتياجًا إلى دور الأيتام لتغطية احتياجاتهم الأساسية من سكن وغذاء ورعاية صحية وتعليم بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في ولاية أوكارا بجمهورية نيجيريا، بالإضافة إلى تدريب 150 يتيمًا من عمر 15 - 18 سنة على مهن حرفية لمساعدتهم في كسب لقمة العيش.ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة التي تهدف إلى العناية بالأيتام على جميع الأصعدة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.وفي لبنان، وزع المركز أمس الأول , 520 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مدينتي صيدا والناعمة، استفاد منها 520 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع (كنف - 3) في جمهورية لبنان للعام 2024م.وواصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية، ووزع خلال الأسبوع الماضي 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62500 فرد.كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 38 مهمة إسعافية خلال الفترة من 8 وحتى 14 نوفمبر 2024م بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.من ناحية أخرى، وقع المركز أمس الأول, اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لإنشاء مجمع سكني للنازحين داخليًا مع مرافقه الخدمية في مديرية ميدي بمحافظة حجة، بقيمة 3 ملايين و 813 ألف دولار أمريكي.ويستفيد منها 4094 فردًا، ويهدف البرنامج إلى توفير 232 وحدة سكنية اقتصادية للنازحين في المناطق الشمالية الغربية في مديرية ميدي، حيث تحتوي كل وحدة سكنية على غرفتين ودورة مياه ومطبخ وفناء مكشوف.كما سيتم تشييد مدرسة ثانوية لتلبية الاحتياجات التعليمية لأبناء سكان المجمع وسكان المجتمع المضيف، كذلك مسجد وحديقة ألعاب للأطفال.ودشن مركز الملك سلمان أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، بمشاركة 13 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 9 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.