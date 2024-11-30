شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تجربته مع العاصفة ويحذر من مخاطر المظلات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه أحد المواطنين نصيحة هامة بعدم استخدام المظلات أثناء العواصف، مستندًا إلى تجربته الشخصية في حادثة تعرض لها.

وقال في مقطع فيديو متداول: “كنا جالسين مستأنسين بالليل، وفجأة جاء أحد الشباب وقام بتصويرنا، ثم هبت عاصفة قوية شلت المظلة وحطمت الجلسة والعواميد، وحتى القهوة وكل شئ ذهب مع العاصفة.”

وأضاف: “المظلة أصبحت مثل الرمح الطائر، وشقت الشمار. لذلك، يجب أن نكون حذرين في وقت العواصف، لأن المظلات قد تسبب إصابات خطيرة أو حتى وفيات.”

وجاء التحذير ليؤكد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة وعدم استخدام المظلات في الأجواء العاصفة التي قد تشكل خطرًا على الأرواح.