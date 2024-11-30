شكرا لمتابعة خبر عن رصد شاحنة أجنبية تعرقل الطريق قرب مسجد قباء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقفت شاحنة أجنبية على جانب طريق عام قرب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وذلك بعد صلاة الجمعة يوم أمس.

ورصد أحد مرتادي الطريق شاحنة تحمل لوحة دبي وهي تقف على جانب الطريق ما عرقل سير السيارات الأخرى وقت الزحام.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت أمس إيقاف عدد من الشاحنات الأجنبية في مدينة الرياض لممارستها نشاط النقل بشكل مخالف، دون الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية لضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لقطاع النقل.

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