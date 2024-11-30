نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة

واطلع النائب خلال الزيارة على الجهود المبذولة في فرع الوزارة وسير الأعمال المقدمة للعملاء، كما استعرض سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أ. عبدالله الصاعدي أبرز منجزات الفرع التي تحققت خلال العام وجهود إدارات فرع الوزارة بالمنطقة.
كما التقى النائب مدراء الإدارات ومراقبي العمل بالمنطقة وتمت مناقشة أبرز المقترحات التي تدعم سير العمل وتسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.
كما التقى خلال زيارته للمنطقة رجال الأعمال من القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك بمقر الغرفة التجارية، حيث أشاد معاليه في بداية اللقاء بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، ودعم إستراتيجية سوق العمل، ثم قدم عرض عن دور الوزارة في تحسين سوق العمل من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة.
عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين نائب الوزير للعمل ورجال الأعمال بالمدينة المنورة استمع معاليه إلى أبرز التحديات والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص.
وفي ختام الزيارة تقدم "أبوثنين" بخالص الشكر والتقدير لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة على حسن الاستقبال والضيافة، وما وجده من تميز وجهد على مستوى المنطقة.
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