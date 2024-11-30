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مركز الأرصاد ينبه من هطول أمطار متوسطة على الباحة ‏‎

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واس- الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة , وشبه انعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.
وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات , القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
MO Nasa

MO Nasa

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