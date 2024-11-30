شكرا لمتابعة خبر عن شبان يوثّقون ظهور “أبو فانوس” في رحلة برية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف أثار الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مجموعة من الشباب ظهور ظاهرة يُعتقد أنها “أبو فانوس” أثناء تواجدهم في البر خلال الليل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله ضوءًا غامضًا يتنقل في الأفق، ما أثار استغراب الشباب الذين عبّروا عن دهشتهم ومحاولاتهم تفسير الظاهرة.

“أبو فانوس” ظاهرة تراثية تُعرف بظهور ضوء غامض في المناطق الصحراوية، وغالبًا ما تُربط بالقصص والأساطير الشعبية في بعض الثقافات العربية.

الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا بين من اعتبره ظاهرة طبيعية مثل الغاز أو انعكاسات ضوئية، ومن رأى فيه جانبًا غامضًا مثيرًا للفضول.