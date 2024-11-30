شكرا لمتابعة خبر عن سلطان القحطاني: الأغلبية لا يحصلون إلا على 5% من رواتبهم فقط ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور سلطان القحطاني، الخبير الاستثماري، أن الكثير من الناس لا يحصلون على كامل رواتبهم الشهرية، مشيرًا إلى أن “الراتب ليس لك” لأن غالبية المبالغ التي يتم صرفها تذهب لتغطية التزامات أخرى.

وقال القحطاني : “عندما ينزل الراتب، أُجزم أن أغلب الناس لا يأخذون منه إلا 5% فقط من قيمته الفعلية، والباقي يذهب لتغطية مصاريف الحياة اليومية، مثل الزوجة والأبناء، والسائق، والخادمة، بالإضافة إلى إيجار البيت”.

وأشار إلى أن كثيرين يفرحون عندما يتقاضون راتبًا عاليًا، مثل 40 ألف ريال، لكنهم لا يدركون أن هذا المبلغ لا يعود بالكامل لهم. وقال: “البعض يظن أن راتبه 40 ألفًا هو له، ولكنه في الواقع ليس له بالكامل، بل هو موزع بين التزامات كثيرة”.