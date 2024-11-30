شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تسجيل الرياض لأدنى درجة حرارة منذ 14 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حقيقة تسجيل الرياض لأدنى درجة حرارة منذ 14 عامًا.

وقال حسين القحطاني: “ما يتم تداوله حول تسجيل الرياض فجر أمس لأدنى درجة حرارة منذ 14 عامًا غير صحيح، حيث تؤكد السجلات المناخية للمركز أن العاصمة سجلت في مثل هذا اليوم من العام 2010م درجة حرارة صغرى بلغت 5.5 ْم، بينما سُجلت أدنى درجات حرارة لشهر نوفمبر تاريخيًا عند 5 ْم في الـ 10 من العام 2011م و الـ 22 من العام 2019م”.

وأضاف متحدث الأرصاد: “نهيب بالجميع توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة عند تداول المعلومات المناخية، والابتعاد عن المعلومات التي لا تحمل مرجعية علمية”.