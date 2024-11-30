أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة مسح إحصاءات البحث والتطوير 2023، ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023، الذي بلغت قيمته حوالي 22.61 مليار ريال عند مقارنته مع عام 2022م، وبلغت أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير 49,337 ألف مشتغل، بارتفاع نسبته قرابته 12.2% عند مقارنته مع عام 2022م، كما ارتفعت أعداد الباحثين بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2022م، ليصل إجمالي عدد الباحثين إلى 36,832 ألف باحث خلال عام 2023م.
يُذكر أن منهجية إحصاءات البحث والتطوير تهتم بمجالات البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى توفير مؤشرات اقتصادية حول الإنفاق على البحث والتطوير والمشتغلين فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.