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السعودية | السفير الغامدي يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكاميروني

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلَّم سفير خادم الحرمين ‏الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، إبراهيم بن حامد الغامدي، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة العربية لدى ‏جمهورية الكاميرون، لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا.

ونقل السفير الغامدي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‏وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما ‏الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب الكاميرون دوام التقدم ‏والازدهار.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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