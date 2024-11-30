السعودية | السفير الغامدي يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكاميروني

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير الغامدي يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكاميروني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
سلَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، إبراهيم بن حامد الغامدي، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون، لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا.
ونقل السفير الغامدي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب الكاميرون دوام التقدم والازدهار.
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