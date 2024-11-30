السعودية | السفير الغامدي يسلم أوراق اعتماده للرئيس الكاميروني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلَّم سفير خادم الحرمين ‏الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، إبراهيم بن حامد الغامدي، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة العربية السعودية لدى ‏جمهورية الكاميرون، لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا.

ونقل السفير الغامدي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‏وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما ‏الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب الكاميرون دوام التقدم ‏والازدهار.‏

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