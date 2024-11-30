السعودية | “بنج – BINGE” يحتفل بعامه الأول ويقدم خصم 30% على الخطط الصحية عبر التطبيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفل مطعم “بنج – BINGE” بمرور سنة كاملة على افتتاحه كأحد الخيارات الصحية المتميزة في الرياض، حيث نجح المطعم في كسب ثقة العملاء من خلال تقديم تجربة طعام فريدة ومتنوعة، بالإضافة إلى التزامه بتقديم أطعمة صحية تتماشى مع أسلوب حياة متوازن. وبهذه المناسبة، أعلن “بنج” عن خصم خاص بنسبة 30% على جميع الاشتراكات التي يتم اختيارها عن طريق التطبيق تحت شعار “365 يوم قضيناها معك .. ونبي نكمل معاك الـ 365 الجايين”، ليتيح لعملائه فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة بأسعار مخفضة.

كما تجسد رؤية “بنج” اهتمامها بتعزيز الوعي الغذائي والصحة العامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تشجع على نمط حياة صحي ومجتمع واعي. فالرؤية تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة عبر تعزيز النشاط البدني وتحفيز المجتمع على تبني خيارات غذائية صحية. وضمن هذا الإطار، افتتح “بنج” عيادة تغذية متخصصة، لتقديم استشارات صحية وخطط غذائية تتناسب مع احتياجات وأهداف كل عميل، ليصبح بذلك وجهة متكاملة للعناية بالصحة من خلال الغذاء المتوازن والاستشارات الغذائية.

حيث أن التطبيق الخاص ببنج يوفر تجربة استخدام سهلة ومريحة للعملاء من خلال الاشتراك في الخطط الصحية المتنوعة التي يقدمها المطعم. ويأتي هذا الخصم عبر التطبيق كخطوة إضافية لجذب العملاء المرتقبين وتعزيز العلاقة مع العملاء الحاليين، خاصة مع اقتراب العام الجديد ورغبة الكثير في تحسين نمط حياتهم الغذائي الصحي.

الجدير بالذكر أن “بنج – BINGE” قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنة الأولى من افتتاحه، بفضل التزامه بتقديم أطعمة شهية وصحية، مع الاهتمام بأدق التفاصيل لتوفير تجربة استثنائية لزواره.

للمزيد من التفاصيل: https://askbinge.com/

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