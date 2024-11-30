شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل جديد.. 7 إجازات لمتدربي هيئة التخصصات الصحية والان نبدء بالتفاصيل



وفتحت الهيئة باب النقاش المجتمعي حول التعديل عبر منصة "استطلاع"، بهدف مواكبة نظام الإجازات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الهيئة، حق المتدرب والمتدربة في الحصول على إجازة سنوية، وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى إجازة علمية لحضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة بتخصصهم.

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن طرح تعديلٍ جديدٍ على المادة الرابعة عشر من اللائحة العامة للتدريب في برامج الدراسات العليا، والمتعلقة بـ"الإجازات“.وفتحت الهيئة باب النقاش المجتمعي حول التعديل عبر منصة "استطلاع"، بهدف مواكبة نظام الإجازات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأكدت الهيئة، حق المتدرب والمتدربة في الحصول على إجازة سنوية، وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى إجازة علمية لحضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة بتخصصهم.

إجازة المتدربين العسكريين بالتخصصات الصحية

كما نصّ التعديل على منح المتدربين العسكريين إجازةً تحددها جهاتهم العسكرية أثناء التحاقهم بالدورات العسكرية، إلى جانب الإجازات المرضية وإجازة الوضع للمتدربة وإجازة الوفاة.

وأوضحت الهيئة أن القواعد التنفيذية ستحدد ضوابط التمتع بهذه الإجازات، بالإضافة إلى أحكام الانقطاع التي تسري عليها، مع مراعاة حقوق المتدربة في فترات الاستراحة.

الإجازات في نظام العمل



وافق مجلس الوزراء أغسطس الماضي، على تعديل عدد من مواد نظام العمل، وشملت تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر.

وزادت إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وكذلك إجازات الوفاة إذ شملت التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب من تاريخ الواقعة.



وتضمنت التعديلات أيضًا الإجازات التعويضية بإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة تعويضية لساعات العمل الإضافية.

تعديلات نظام العمل

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة جرت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع.بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، إذ تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.