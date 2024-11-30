شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تستعرض جهودها البيئية في مؤتمر مكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

(COP16)

.

دعبدالرحمن المديرس

.

مكافحة التصحر

.

.

.

الدمام - شريف احمد - تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024. تسلط الجمعية الضوء على دورها البارز في حماية البيئة ومكافحة التصحر ضمن جناحها في المنطقة الخضراءوقال الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن المديرس، إن المشاركة تتضمن عرضاً لأهم المبادرات البيئية التي أطلقتها الجمعية، ومن أبرزها المشروع الكشفي لحماية البيئة الذي بدأ عام 2008، وتفعيل مبادرة "رسل السلام" في المجال البيئي منذ عام 2011، إضافة إلى مخرجات مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عام 2018كما تُبرز الجمعية مساهماتها الدولية من خلال مبادراتها المستمرة مثل يوم "كوكب الأرض"، وساعة الأرض، واليوم العالمي لمكافحة التصحر، فضلاً عن تنظيمها المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" في الرياض عام 2019وأوضح المديرس، أن هذه الجهود تؤكد التزام الكشافة بتعزيز الوعي البيئي على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى إشراك مجموعة من الأشبال في ورشة عمل ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية، في إطار دعم أهداف التنمية المستدامةتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور الكشافة في مواجهة التحديات البيئية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على موارد البيئة للأجيال القادمة