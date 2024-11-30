شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيسة بربادوس بذكرى استقلال بلادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ساندرا برونيلا ماسون رئيسة بربادوس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة ساندرا برونيلا ماسون رئيسة بربادوس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.