اخبار السعوديه

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 إلى لبنان

0 نشر
واس - بيروت 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية الـ 26 إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 - واس
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 - واس

تدفق المساعدات السعودية إلى لبنان
ووصلت قبل يومين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت اللبنانية.

الدور الإنساني للسعودية

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة، ويمثلها في ذلك، ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا