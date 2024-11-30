شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

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الدور الإنساني للسعودية

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةوتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائيةتدفق المساعدات السعودية إلى لبنانووصلت قبل يومين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت اللبنانية.يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة، ويمثلها في ذلك، ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.