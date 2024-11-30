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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.
تدفق المساعدات السعودية إلى لبنان
ووصلت قبل يومين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت اللبنانية.
وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.
تدفق المساعدات السعودية إلى لبنان
ووصلت قبل يومين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت اللبنانية.