السعودية | ولي العهد يهنئ رئيسة بربادوس بذكرى استقلال بلادها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة ساندرا برونيلا ماسون رئيسة بربادوس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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