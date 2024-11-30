شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة بربادوس بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ساندرا برونيلا ماسون رئيسة بربادوس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.





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