شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 3 مشروعات طبية والان نبدء بالتفاصيل

مشروع نور السعودية

المشروع الطبي التطوعي

الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة في مجال قسطرة القلب بجمهورية جيبوتي، بمشاركة 7 متطوعين من مختلف التخصصات.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 4 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنغلاديش، والمقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر 2024م، بمشاركة 3 متطوعين.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.082 حالة وإجراء 456 عملية جراحية متخصصة في العيون، وتوزيع 1.454 نظارة طبية.اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في محافظة سقطرى، والمنفذ خلال الفترة من 16 وحتى 23 نوفمبر 2024م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 404 حالات، وإجراء 60 عملية جراحية، وصرف الأدوية لـ 218 مريضًا.ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي.