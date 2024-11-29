شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينفذ عمليات مداهمة فى عرض البحر للقبض على مروجي المخدرات ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض حرس الحدود جهوده في مطاردة مهربي المخدرات ، قبل قيامهم بتهريبها بعدد من مناطق المملكة.

ووثقت قناة العربية في فيديو قيام حرس الحدود وهو ينفذ عمليات مداهمة في عرض البحر لمراقبة السفن وقوارب الصيد ، تحسباً لحملها شئ من المخدرات والممنوعات .

وفي هذا الصدد ، أعلن اللواء محمد بن عبد الله الشهر مدير عام حرس الحدود ” تم القبض علي قارب قادم من أحدي الدول المجاورة به ثلاثة مهربين و217 كيلوجراما من مادة الحشيش ، وعملية أخري في تبوك “.