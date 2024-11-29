شكرا لمتابعة خبر عن مستشار مجال تطوير القيادات :5 نصائح للزوج لتجنب الخلافات المالية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعطي المهندس محمد عبدالله البوزيد، القائد والخبير في مجال تطوير القيادات ، نصائح للمقبلين على الزواج لتجنب الخلافات المالية ، خاصة أن الدراسات أثبتت أن 70 % من أسباب الطلاق ترجع للخلافات المالية .

وقال البوزيد خلال حديثه ببرنامج ” ام بي سي في اسبوع “، ” هناك 5 نقاط يجب أن يركز الزوج عليها وهي التخطيط المالي ، وماهي التزاماتك المالية ودخلك ، توقف عن القروض ومغريات البنوك ، فرق بين الأمور الاساسية والرفاهيات ، خصص جزء من مصروفك في الاستثمارات سواء عقارات او صناديق استثمار ، والأهم تخلي عن الأشياء التي تستنزف أموالك مثل التدخين “.