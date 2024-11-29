شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”اليوم“ ترصد تفاصيل مشروع قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل قطار الرياض

الدمام - شريف احمد - تجولت ”اليوم“ في أرجاء مشروع قطار الرياض، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ليُمثل نقلة حضارية وتقنية غير مسبوقة في تاريخ المملكة.ووقفت ”اليوم“ عن كثب على التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع العملاق، مستكشفةً أحدث التقنيات العالمية المُستخدمة في تشغيله، ومُسلطةً الضوء على التصميم الهندسي الفريد للمحطات والمسارات.وخلال الجولة، رصدت ”اليوم“ شبكة الخطوط المُتكاملة التي تربط جميع أطراف العاصمة، والتي تعمل بدون سائق عبر غرف تحكم مركزية تُتابع الحركة بدقة وأمان وموثوقية عالية. كما اطلعت على التقنيات المتطورة المُستخدمة في أنظمة الأمن والسلامة، والتي تضمن رحلة آمنة ومريحة للمسافرين.وتوقفت ”اليوم“ عند تصميم المشروع، حيث يوجد 10% فقط من مساراته على سطح الأرض، بينما تمتد 40% منها في أنفاق تحت الأرض، و50% على جسور، مما يُسهم في توفير مساحة كبيرة وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية.وشملت الجولة زيارة بعض محطات القطار، والتي صُممت وفقًا لأعلى المعايير المعمارية العالمية، وتتميز بمساحاتها الواسعة وخدماتها المُتكاملة، لتوفير راحة كاملة للمسافرين.وقال المهندس سلمان الشهراني، إن قطار الرياض يعد من بين جميع مدن العالم يعتبر الأحدث من حيث تصميم المحطات والتقنيات، فضلا عن حجم التصميم والخدمات والأدوار.وينطلق قطار الرياض عبر أكثر من 85 محطة موزعة في أنحاء العاصمة، منها أربع محطات رئيسة نفذت بتصاميم معمارية متميزة وفريدة من نوعها، بطاقة استيعابية ستصل إلى 3,6 ملايين راكب يوميا، ويكون الانطلاق عبر 3 مسارات موضحة هي الأزرق والأصفر والبنفسجي.