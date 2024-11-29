شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره السوري يناقشان مستجدات الأوضاع في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية السورية

مناقشة المستجدات

مسيرة العمل الخليجي المشترك

وصول سموه إلى الكويت

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بسام صباغ.وخلال الاتصال ناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.وخلال العام الماضي كان التقى سمو وزير الخارجية، الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في هذا التوقيت، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.وجاء اللقاء ذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وحينها بحثا تطورات الأوضاع التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية، كما ناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.آنذاك حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.وأمس الخميس كان شارك سمو وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري، المنعقد في الكويت.وناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة 44.كما ناقش القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتجمعات العالمية.هذا واستعرض الاجتماع الوزاري 162 التحضيري للدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسيرة العمل الخليجي المشترك.واستعرض سبل تعزيز العلاقات وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.وكان على رأسها المستجدات في قطاع غزة ولبنان، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وقبل انعقاد الاجتماع كان وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دولة الكويت.وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ162 التحضيري للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقبل أيام شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الرباعي بشأن السودان، الذي ضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.