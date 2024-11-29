شكرا لمتابعة خبر عن حولته المخدرات من لاعب كرة قدم إلى مروج لهذه السموم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سقط الشاب زياد في فخ المخدرات في سن مبكرة عندما كان يهوى لعب كرة القدم بعد أن خدعه أحد المروجين بضرورة تعاطى المواد المخدرة لزيادة مهاراته الكروية.

يقول زياد وهو أسم مستعار، فى لقاء مع قناة العربية: ” أعطاني هذا الشخص حبوب الكبتاجون وبعد تعاطي أول قرصة شعرت بنفسي في حال أفضلن وهذه كانت البداية”.

وأضاف: “بعد ذلك بدأت أتهرب من عائلتي، ولم أستطع بعد ذلك توفير نفقاتها فبدأت أذهب للاقتراض من الأخرين، وجدت هذا الشخص يقترح علي أن يعطيني مواد مخدرة أتصرف فيها حتي أستطيع توفير الأموال”.

بدأت تسول له نفسه إلحاق الضرر بأبناء أخيه فوضه خطة شيطانية لجر الصغار إلى عالم الإدمان المدمر، يقول زياد: “مشاعر الحقد التي سببتها لي المخدرات جعلتني أريد أن أنتقم وأجعل هؤلاء مثلي”.