شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 2.4 مليون قرص من "الإمفيتامين المخدر" بمنطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 2,413,135 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل أنابيب معدنية بمنطقة الرياض.وقبضت على مروجيها وهما مقيم ووافد من الجنسية السورية، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.