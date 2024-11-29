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شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية.. ضيوف خادم الحرمين يصلون الجمعة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدى ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في البرنامج.
واستمع المستضافون إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.
ودعا المستضافون الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يتقبل منهما صالح أعمالهما.
يذكر أن عدد المستضافين للدفعة الأولى للبرنامج بلغ (250) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات البارزة الإسلامية في بلدانهم، وحديثي الإسلام من (12) دولة لهذا العام 1446هـ.
واستمع المستضافون إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.
ودعا المستضافون الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يتقبل منهما صالح أعمالهما.
يذكر أن عدد المستضافين للدفعة الأولى للبرنامج بلغ (250) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات البارزة الإسلامية في بلدانهم، وحديثي الإسلام من (12) دولة لهذا العام 1446هـ.