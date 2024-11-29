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أجواء روحانية.. ضيوف خادم الحرمين يصلون الجمعة بالمسجد الحرام

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واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدى ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في البرنامج.
واستمع المستضافون إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.
أجواء روحانية.. ضيوف خادم الحرمين يصلون الجمعة بالمسجد الحرام
أجواء روحانية.. ضيوف خادم الحرمين يصلون الجمعة بالمسجد الحرام

ودعا المستضافون الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على المملكة العربية ، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يتقبل منهما صالح أعمالهما.
يذكر أن عدد المستضافين للدفعة الأولى للبرنامج بلغ (250) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات البارزة الإسلامية في بلدانهم، وحديثي الإسلام من (12) دولة لهذا العام 1446هـ.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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