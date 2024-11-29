شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تطلق النسخة الثالثة من ملتقى “جدة قادرون” لتمكين ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع جمعية “قادرون”، النسخة الثالثة من ملتقى “جدة قادرون” يوم الأربعاء في قاعة ليلتي، برعاية معالي أمين محافظة جدة، الأستاذ صالح بن علي التركي، وحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وكيل الأمين للخدمات م. رامي فقس ووكيل الأمين للتعمير م. ناصر المتعب.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز المبادرات الرامية لتحويل جدة إلى مدينة صديقة ومهيأة لذوي الإعاقة، بما يعكس رؤية المملكة في تعزيز الدمج المجتمعي ودعم احتياجات جميع الفئات.

وتخلل الملتقى سلسلة من الفعاليات التي شملت ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية ركزت على استعراض تجارب وقصص نجاح لأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى معرض مصاحب شاركت فيه جمعيات ومراكز متخصصة في التأهيل.

وفي ختام الفعاليات، كرمت أمانة جدة المنشآت المشاركة والفائزة بمسابقة تهدف لدعم تطبيق معايير الوصول الشامل. يأتي هذا التكريم كخطوة عملية نحو تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة وتعزيز التوعية المجتمعية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.