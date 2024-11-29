شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": يجب توثيق التعاملات المالية عبر المنافذ المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الشفافية والحد من المخالفات

تحصيل وثائق الأنشطة والتعاملات

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة كافة ضيوف الرحمن والمعتمرين إلى الالتزام بتوثيق تعاملاتهم المالية عبر المنافذ المعتمدة، مؤكدةً أهمية ذلك في ضمان الموثوقية وحماية حقوقهم، تماشيًا مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.وأوضحت الوزارة أن التعامل مع الصرافات المرخصة والجهات الرسمية يُسهم في تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات غير القانونية، مشددةً على ضرورة تجنب الأشخاص والجهات غير الرسمية التي قد تعرض المعتمرين لمشكلات مالية أو قانونية.وأكدت الوزارة أهمية التحقق من تراخيص مزاولة النشاط عند استلام أو تحويل الأموال، مع الحرص على الاطلاع على أسعار الصرف المحددة بالتاريخ واليوم لضمان التعامل بشفافية ودقة.كما دعت الوزارة ضيوف الرحمن إلى المطالبة بإيصال المعاملة التي أجروها كإثبات للمعاملة وضمانًا لحقوقهم، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز من تجربة العمرة الآمنة والمريحة.وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على رفع مستوى التوعية بين المعتمرين وضمان حماية حقوقهم، بما يعكس رؤية المملكة في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن وتعزيز موثوقية منظومة العمرة.