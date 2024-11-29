شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز فريد.. "الكشافة السعودية" تحقق مركزين بجائزة الشباب العربي والان نبدء بالتفاصيل

مراكز الجمعية

أمين الجميعة يهنىء الفائزين

الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالرحمن المديرس

الدمام - شريف احمد - حققت جمعية الكشافة العربية السعودية إنجازاً مميزاً بحصولها على المركزين الثالث والسادس في “جائزة الشباب الكشفي العربي”، التي نظمتها المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي.شهدت الجائزة منافسة حادة مع تقديم 42 مشروعًا من 11 جمعية كشفية، عكست إبداع الشباب الكشفي العربي ودورهم الريادي في تعزيز السلام والازدهار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وجاء تحقيق الجمعية للمركز الثالث بمشروع “لأني إنسان في خدمة ضيوف الرحمن” المقدم من كشافة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان”، فيما أحرزت المركز السادس بمشروع “نبقيها نقية لاستدامة مناسكنا” المقدم من جوالة جامعة أم القرى.وسيتم تكريم الفائزين خلال الملتقى الكشفي الثالث لتمكين الشباب المقرر عقده في الكويت من 11 إلى 17 يناير 2025.من جهته، أعرب الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالرحمن المديرس، عن تهانيه للقطاعات الكشفية الفائزة، مؤكداً أنها شريك أساسي في النجاحات التي تحققها الجمعية.وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم بقيادة الوزير يوسف البنيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لتعزيز مسيرة الكشافة الوطنية.