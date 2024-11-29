شكرا لقرائتكم خبر عن ينقل 3.6 ملايين راكب يوميًا.. أبرز تجيهزات وخدمات قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تصميم عصري وتشغيل متطور

أهم الخدمات والتسهيلات

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تشغيل مسارات قطار الرياض خلال أيام، ففي 1 ديسمبر تنطلق المسارات (الأول والرابع والسادس)، وفي 15 ديسمبر ينطلق المسارين الثاني والخامس، أما المسار الثالث فينطلق في 5 يناير 2025.ونشرت هيئة التواصل الحكومي أهم تجهيزات قطار الرياض الجديد، إذ ينطلق في 6 مسارات بطول 176 كم تغطي كامل مدينة الرياض، ويتكون من 185 قطار بـ 448 عربة بتصميم عصري. كما تبلغ طاقته الاستيعابية 16 ملايين راكب يوميًا.زودت العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة. ويعمل القطار بالطاقة الكهربائية بنظام "القطار الألي بدون سائق". يضم 55 محطة، منها 4 محطات رئيسية نفذت بتصاميم عمرانية فريدة.القطار مجهز بوسائل الراحة والسلامة وأنظمة معلومات الرحلات. ويوفر 19 منشأة لركن السيارات و7 مواقع لمبيت القطارات وصيانتها.تتوزع محطات قطار الرياض لتكون 4 محطات سطح الأرض و34 محطة علوية و47 محطة تحت سطح الأرض. وتحتضن بعض المحطات محلات وخدمات تجارية ومواقف السيارات.