شكرا لقرائتكم خبر عن لبيئة تعليمية خالية من المشتتات.. خزائن آمنة لحفظ هواتف الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام