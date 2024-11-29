شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم يوصي باستغلال الأوقات في الطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الإكثار من الطاعة

الدمام - شريف احمد - أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة، المسلمين بشغل الوقت بالطاعات وتعمير الأيام بالقربات، يجدونها أعظم ما تكون أجرًا وثوابًا عند رب الأرض والسماوات.وقال إن الإنسان بكل يوم يمضي إنما يقترب من أجله، فعن أبي الدرداء رضي اللله عنه أنه قال: "ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك".فالسعيد من راقب نفسه وحاسبها وأرغمها على اغتنام الأوقات، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله - عز وجل -.وأكد أن العمر من نعم الله العظمى ومننه الكبرى التي لا يعرف قيمتها إلا الموفقون الأخيار.وبين أن الإنسان في هذه الدنيا صنفان، صنف أدرك حقيقة وجودة في الحياة والغاية التي من أجلها خلق لعبادة الله وحده، فجهد نفسه وحدد هدفه واستقبل وجهته التي توصله لرضوان الله.وصننف آخر مفتون مأخوذ، يجري وراء شهواته ويلهث وراء ملذاته، نسي الله فأنساه نفسه.وأكد أن من بلغ الأربعين فقد أتم الله عليه نعمة العقل والإيمان والإدراك والاتزان، فاستحق الإكثار من التوبة والتذكير.