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إزالة تعديات بمساحة أكثر من 151 ألف متر مربع بنطاق ثول

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حذيفة القرشي- جدة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بمساحة أكثر من 151 ألف متر مربع بنطاق ثول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ثول الفرعية، أمس الخميس، بإزالة تعديات على مواقع مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (151600م٢) متر مربع.
وشملت الإزالات مزارع عشوائية وعددًا من الإنشاءات والمباني التي استُغلت بشكل غير نظامي ودون وجود صكوك شرعية.
إزالة تعديات بمساحة أكثر من 151 ألف متر مربع بنطاق ثول

وأوضحت رئيسة بلدية ثول الفرعية، شذى غازي المهنا، أن الإزالة شملت مزارع أقيمت على أراضٍ حكومية تم استغلالها دون ترخيص، إضافة إلى مبانٍ مخالفة.

رقابة مستمرة

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لرصد ومعالجة التعديات على الأراضي الحكومية، وحرصًا على تطبيق الأنظمة وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال.
إزالة تعديات بمساحة أكثر من 151 ألف متر مربع بنطاق ثول

وأشارت المهنا إلى أن البلدية تواصل حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين والتصدي للتعديات، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة.
ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تعديات أو تجاوزات عبر تطبيق "بلدي” أو مركز البلاغات الموحد 940، حفاظًا على الممتلكات العامة وضمان الالتزام بالأنظمة.
MO Nasa

MO Nasa

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