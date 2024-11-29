شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بمساحة أكثر من 151 ألف متر مربع بنطاق ثول والان نبدء بالتفاصيل

رقابة مستمرة

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ثول الفرعية، أمس الخميس، بإزالة تعديات على مواقع مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (151600م٢) متر مربع.وشملت الإزالات مزارع عشوائية وعددًا من الإنشاءات والمباني التي استُغلت بشكل غير نظامي ودون وجود صكوك شرعية.وأوضحت رئيسة بلدية ثول الفرعية، شذى غازي المهنا، أن الإزالة شملت مزارع أقيمت على أراضٍ حكومية تم استغلالها دون ترخيص، إضافة إلى مبانٍ مخالفة.وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لرصد ومعالجة التعديات على الأراضي الحكومية، وحرصًا على تطبيق الأنظمة وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال.وأشارت المهنا إلى أن البلدية تواصل حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين والتصدي للتعديات، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة.ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تعديات أو تجاوزات عبر تطبيق "بلدي” أو مركز البلاغات الموحد 940، حفاظًا على الممتلكات العامة وضمان الالتزام بالأنظمة.