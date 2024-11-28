شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق" تفتتح الحركة المرورية على طريق "الخرمة - رنية - بيشة" بالاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أعمال الصيانة وتسهيل المرور

رفع مستوى السلامة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق (الخرمة - رنية - بيشة) في الاتجاهين، بطول 360 كم، وذلك بعد استكمال ازدواج الطريق ليصبح مسارين في كل اتجاه.يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لربط الطريق بطريق الرياض/الطائف السريع، مما سيساهم في تحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق، ورفع كفاءة وفعالية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.وأوضحت الهيئة في بيانها أن المشروع تضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال شملت 13 مرحلة، تضمنت أعمال السفلتة، وإنشاء 25 جسر، وأكثر من 150 منشأة لتصريف مياه الأمطار، وأكدت أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المرور، مما يسهل التنقل بين منطقتي مكة المكرمة وعسير.وأشارت الهيئة إلى أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال مثل اللوحات الإرشادية، الدهانات الأرضية، العلامات الأرضية، حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق «IRAP»، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.