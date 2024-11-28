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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء كشفيون يجتمعون افتراضياً لمناقشة تطوير ”الطريقة الكشفية“ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ندوةً افتراضيةً بعنوان ”الاتجاهات التربوية الحديثة للطريقة الكشفية“، بمشاركة نخبة من الخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المديرس، نائب رئيس الجمعية، في كلمته الافتتاحية، على أهمية دمج عناصر الطريقة الكشفية في جميع الأنشطة، سواءً كانت حضوريةً أو افتراضيةً، بما يحقق أهداف البرامج الكشفية ويُسهم في تنشئة جيلٍ واعٍ.
وشدد الدكتور خالد العبدالسلام، مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم، على ضرورة توظيف برامج الكشافة بما يتوافق مع الطريقة الكشفية، مُستعرضًا أبرز توصيات المؤتمر الكشفي العالمي الـ43، ومُقدمًا نماذج من الأنشطة المُبتكرة التي تدعم هذا التوجه.
وقدم الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، ورقة عملٍ سلطت الضوء على تطور الطريقة الكشفية وتطبيقاتها التربوية الحديثة، مُؤكدًا على دورها في غرس القيم النبيلة في نفوس الشباب.
أما القائد الكشفي كريم مشرقي، مدير التربية وتنمية القدرات بالإقليم الكشفي العربي، فقد ركز في ورقته على عناصر الطريقة الكشفية وأثرها في إنجاح البرامج الكشفية.
واختتم الدكتور عبدالرحمن الحميدان، القائد الكشفي، فعاليات الندوة بعرضٍ شيّقٍ للتطبيقات التربوية المُستجدة للطريقة الكشفية، مُشيرًا إلى ارتباطها الوثيق بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها في بناء الإنسان وتنمية الوطن.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المديرس، نائب رئيس الجمعية، في كلمته الافتتاحية، على أهمية دمج عناصر الطريقة الكشفية في جميع الأنشطة، سواءً كانت حضوريةً أو افتراضيةً، بما يحقق أهداف البرامج الكشفية ويُسهم في تنشئة جيلٍ واعٍ.
أبرز التوصيات
وشدد الدكتور خالد العبدالسلام، مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم، على ضرورة توظيف برامج الكشافة بما يتوافق مع الطريقة الكشفية، مُستعرضًا أبرز توصيات المؤتمر الكشفي العالمي الـ43، ومُقدمًا نماذج من الأنشطة المُبتكرة التي تدعم هذا التوجه.
وقدم الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، ورقة عملٍ سلطت الضوء على تطور الطريقة الكشفية وتطبيقاتها التربوية الحديثة، مُؤكدًا على دورها في غرس القيم النبيلة في نفوس الشباب.
الطريقة الكشفية
أما القائد الكشفي كريم مشرقي، مدير التربية وتنمية القدرات بالإقليم الكشفي العربي، فقد ركز في ورقته على عناصر الطريقة الكشفية وأثرها في إنجاح البرامج الكشفية.
واختتم الدكتور عبدالرحمن الحميدان، القائد الكشفي، فعاليات الندوة بعرضٍ شيّقٍ للتطبيقات التربوية المُستجدة للطريقة الكشفية، مُشيرًا إلى ارتباطها الوثيق بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها في بناء الإنسان وتنمية الوطن.