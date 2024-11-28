شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 400 متخصص بملتقى "الريادة في إدارة المشروعات" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات ملتقى الريادة في إدارة المشروعات بجدة

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم انطلاق فعاليات ملتقى ”الريادة في إدارة المشروعات: من التعثر إلى النجاح“ بمقر جامعة جدة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.وشهد الملتقى إقبالًا كبيرًا تجاوز 400 مسجل من المهتمين والمتخصصين في إدارة المشروعات من القطاعين العام والخاص.وتجول سموه في المعرض المصاحب الذي ضم مشاركات متنوعة من الشركات والهيئات، بالإضافة إلى أكثر من 13 بحثًا علميًا لطلاب وطالبات جامعة جدة نُشرت في مجلات علمية عالمية، تناقش سبل تحويل تحديات المشروعات إلى فرص نجاح حقيقية.ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المشروعات، واستعراض الحلول المبتكرة لتحويل التعثر إلى نجاح مستدام، عبر جلسات حوارية يشارك فيها قادة وخبراء لتزويد المختصين وأصحاب المشروعات بأفضل الممارسات الإدارية لتجاوز العقبات وتحقيق أهدافهم.