شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نايف و"الأمن الصناعي" تنظمان ملتقى دوليًا لبحث مستقبل السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، ”الملتقى العلمي الدولي الثاني للأمن والسلامة“ خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر 2024م.

ويشهد الملتقى الذي يقام بمقر الجامعة بالرياض مشاركة واسعة من خبراء ومختصين في مجالات الأمن والسلامة، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. الملتقى العلمي الدولي الـ 2 للأمن والسلامة ويستعرض الملتقى أوراقًا علمية متخصصة في أنظمة التحكم، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والنظم الذاتية في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، فضلًا عن بحث الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز أواصر التعاون بين الخبراء والمهتمين، وتبادل التجارب والخبرات المحلية والدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة في المملكة والمنطقة.