شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم ”سركومي“ نادر من ثدي مريضة حامل بمركز الأورام بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

حالة صحية ممتازة

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق جراحة أورام الثدي بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية جراحية دقيقة ونوعية لاستئصال ورم ضخم من نوع ”السركوما“ بحجم 10×15 سم من صدر مريضة ثلاثينية في شهرها الرابع من الحمل.وقال تجمع القصيم الصحي: "أظهرت الفحوصات الطبية أن الورم غير منتشر بالجسم، مما شجع الفريق الطبي المتخصص على مناقشة الحالة في المجلس التخصصي لأورام الثدي، وبالتنسيق مع استشاريي التخدير واستشاريي النساء والولادة، تقرر إجراء العملية مع ضمان الحفاظ على سلامة المريضة والجنين".وأضاف: "تقرر إجراء عملية جراحية للمريضة استغرقت ثلاث ساعات، تمكّن الفريق الطبي من استئصال الورم موضعيًا، مع المحافظة على الشكل الجمالي للثدي رغم كبر حجم الورم"، مشيرًا إلى أن نتائج تحاليل الأنسجة أظهرت إزالة الورم بشكل كامل - ولله الحمد -، مع التأكيد من سلامة الحواف المحيطة به وخلوها من أي خلايا غير طبيعية.لافتًا النظر إلى أن المريضة خرجت بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد نجاح العملية، وهي الآن تخضع لمتابعة طبية دورية في عيادات أورام الثدي بالمركز لضمان استقرار حالتها.وتُعد الأورام السركومية نوعًا نادرًا من أورام الثدي، حيث تصيب ما بين 3-5 حالات من كل 100 حالة أورام، ومن أبرز أعراضها تضخم الثدي، ويظل الفحص المبكر حجر الأساس في الوقاية والكشف المبكر عنها، ويعتبر التدخل الجراحي العلاج الأساسي لهذا النوع من الأورام، ويُدعم بالعلاج الإشعاعي حسب الحاجة.