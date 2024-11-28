شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن فرص هطول الأمطار والأجواء المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

أجواء شتوية مثالية

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، في حديث خاص لـ”اليوم”، أن فرص هطول الأمطار ما زالت قائمة اليوم الخميس على المدن الساحلية الشرقية، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة.وأوضح أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا، خاصة الصغرى، والتي قد تقترب من 10 درجات مئوية في مناطق مثل الدمام والظهران والأحساء.وأضاف أن هذا الانخفاض سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل، قبل أن تبدأ الكتلة الهوائية الباردة بالتأقلم تدريجيًا، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض التدريجي منذ صباح أمس الأول في شمال المملكة، إذ سجلت طريف صفر درجة مئوية والقريات درجة واحدة مئوية صباح اليوم الخميس.وأكد أن تأثير الكتلة الباردة امتد اليوم إلى القطاع الشرقي، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية مثل حفر الباطن إلى أقل من 5 درجات مئوية.وبيّن المركز أن الكتلة الباردة ستتوغل تدريجيًا إلى المناطق الشرقية الأخرى مع نهاية الأسبوع، ما يجعل درجات الحرارة تتراوح بين 9 و12 درجة مئوية، مما يُضفي أجواء شتوية مثالية لعطلة نهاية الأسبوع. ونبّه المركز إلى أهمية اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمواجهة البرودة.يُذكر أن دخول فصل الشتاء أرصاديًا سيكون بعد يومين، في الأول من ديسمبر، بمشيئة الله، إيذانًا بانطلاق الأجواء الشتوية الرسمية في مختلف مناطق المملكة.