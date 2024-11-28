شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع "مجلس التعاون" والان نبدء بالتفاصيل

مشاركات وزير الخارجية

تطورات الأزمة السودانية

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ162 التحضيري للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.من جهة أخرى كان شارك سمو وزير الخارجية قبل أمس، في الاجتماع الرباعي بشأن السودان، الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك على هامش مشاركته في الجلسة الموسعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.

وتناول الاجتماع تطورات الأزمة السودانية وضرورة توحيد الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على التهدئة وتعزيز الجهود الإنسانية.

كما تناول تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين، ودعم عملية سياسية سودانية - سودانية تضمن استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.