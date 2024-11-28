السعودية | استطلاع: 60% سيستخدمون المترو للعمل أو المدرسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام “رأي” التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعاً عاماً، حول آراء مواطني مدينة الرياض بالمترو، شارك فيه 1202 مشارك منهم 57% من الذكور، فيما بلغ عدد النساء 43%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% سيستخدمون المترو ووسائل النقل العام في الذهاب للعمل أو المدرسة، و65% سبق لهم تجربة المترو في بلد خارج المملكة.

فيما أظهر الاستطلاع أن 71% يرون أن المترو سيغير من عادتهم في التنقل، فيما رأى 80% أنه سيسهم في جذب الاستثمارات إلى الرياض، و81% يرون أنه سيقلل من الازدحام المروري، و83% يرون أن سيؤثر إيجابياً على البيئة.

وحول الوجهات التي ينوون استخدام المترو للذهاب إليها قال 31% إنهم ينوون الذهاب للعمل أو الدراسة، و30% الذهاب إلى أماكن الترفيه، فيما قال 24% إنهم سيذهبون للتسوق، و15% لزيارة الأهل والأقارب.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر ما يهم سكان مدينة الرياض في المترو 40% أن توجد محطة قريبة من مقر العمل أو السكن، و27% السرعة، و22% الأمان، و11% منع المضايقات.

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