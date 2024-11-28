شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. إنجازات ملموسة لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية إنجازات ملموسة خلال عام 2024.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، بيانًا بأبرز تلك الإنجازات. 30 مقرًا أمنيًا جديدًا افتتاح 30 مقرًا أمنيًا جديدًا في مناطق المملكة، و3 مدن تدريب للأمن العام، ومركزين طبيين ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية. 66 خدمة إلكترونية إطلاق 66 خدمة إلكترونية جديدة، عبر منصة أبشر "أفراد – عمال – حكومة".

ووصل إجمالي الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة أبشر إلى أكثر من 460 خدمة.

وبنسبة رضا بلغت 99.8%، استفاد أكثر من 40 ألف متطوع من المنصة الوطنية للعمل التطوعي. البوابات الإلكترونية في المطارات تدشين البوابات الإلكترونية في الصالات الدولية بمطارات الملك عبد العزيز الدولي والملك فهد الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وخليج نيوم، لتمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم إلكترونيًا، بحلول ذكية ورقمية. مبادرات تحدي أبشر إطلاق مبادرات تحدي أبشر 2024، بمشاركة 4,593 مشاركًا لتطوير خدمات وزارة الداخلية.