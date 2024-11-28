شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. إنجازات ملموسة لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية إنجازات ملموسة خلال عام 2024.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، بيانًا بأبرز تلك الإنجازات.
ووصل إجمالي الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة أبشر إلى أكثر من 460 خدمة.
وبنسبة رضا بلغت 99.8%، استفاد أكثر من 40 ألف متطوع من المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، بيانًا بأبرز تلك الإنجازات.
30 مقرًا أمنيًا جديدًاافتتاح 30 مقرًا أمنيًا جديدًا في مناطق المملكة، و3 مدن تدريب للأمن العام، ومركزين طبيين ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.
66 خدمة إلكترونيةإطلاق 66 خدمة إلكترونية جديدة، عبر منصة أبشر "أفراد – عمال – حكومة".
ووصل إجمالي الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة أبشر إلى أكثر من 460 خدمة.
وبنسبة رضا بلغت 99.8%، استفاد أكثر من 40 ألف متطوع من المنصة الوطنية للعمل التطوعي.