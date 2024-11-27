تحديث لبعض أنظمة أبشر

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن إجراء تحديثات لبعض أنظمة خدماتها يوم الجمعة القادم بدءًا من الساعة الـ (12) صباحًا حتى الساعة الـ (12) ظهرًا، وذلك في إطار عملياتها المجدولة لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات بكفاءة عالية.
ودعت منصة "أبشر" المستفيدين والمستفيدات إلى إتمام إنجاز خدماتهم على المنصة قبيل وقت التحديثات المحدّد أو إنجازها فور الانتهاء من التحديثات.
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