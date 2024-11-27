شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحي الدولي الأول بجدة يناقش تعزيز الرعاية الصحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الصيدلية الافتراضية

منصة لتبادل الخبرات

المؤتمر والفعاليات المصاحبة

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونيابة عنه، دشّن محافظ جدة، صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الصحي الدولي الأول للجودة والتميز المؤسسي الذي ينظمه تجمع جدة الصحي الثاني بأحد الفنادق على مدى يومين.ودشّن سمو محافظ جدة مشروع “الصيدلية الافتراضية”، الذي يُعد أحد الابتكارات المعتمدة من وزارة الصحة، كأول صيدلية افتراضية على مستوى التجمعات الصحية.ويهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية مبتكرة وسهلة الوصول للمواطنين، وهو امتداد لما تم تحقيقه في ملتقى الصحة الذي عقد مؤخراً.كما تسلّم سموه شهادة موسوعة “جينيس” العالمية التي حصل عليها المؤتمر بفضل تحقيقه أكبر عدد حضور لجلسات الأبحاث العلمية.أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتميز المؤسسي بتجمع جدة الصحي الثاني ورئيسة لجان المؤتمر، الدكتورة داليا رضا خليل، أن المؤتمر يمثل حاضنة لتبادل الخبرات الصحية ومحطة هامة سوف نفخر بمخرجاتها في المستقبل القريب.وأضافت أن هذه التظاهرة الصحية تحظى بمشاركة 20 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية، ويحضرها 1500 مهتم ومتخصص في الشأن الصحي، فيما يناقش 22 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها عبر الندوات المصاحبة سُبل تعزيز الرعاية الصحية التي تجعل الإنسان على هرم الأولويات وبناء نُظم صحية مرنة عبر ابتكارات في مجالات الاستدامة، بالإضافة إلى استعراض أبرز ممكنات وممارسات الجودة والابتكار المؤسسي.وأضافت أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الصحي، ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تدعم التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين.ونوهت الدكتورة داليا إلى أن المؤتمر يحتضن معرضاً رقمياً تفاعلياً يقدم للزوار والمهتمين تجربة ثرية في جوانب الرعاية الصحية والتميز المؤسسي.وفي ختام حديثها، قالت الدكتورة داليا: “نثمن عالياً لسمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، ونرفع أسمى آيات الشكر لنائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي في المحافظة، والشكر موصول لسموكم الكريم على تشريف حفلنا”.يسلط المؤتمر الضوء على آليات تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع معايير الجودة، وتمكين قطاعات متعددة من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل مستدام ومزدهر في ظل المشاركة الواسعة التي تدعم رحلة التحول وتحقيق التميز المؤسسي.كما يقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب بتقنيات رقمية يستعرض أحدث الابتكارات والمشاريع المتعلقة بالجودة والتميز المؤسسي، ويتيح للزوار تجربة تفاعلية غنية تواكب التطورات الرقمية الحديثة، ويؤكد ذلك على التزام المملكة بتعزيز البحث والابتكار كركيزة أساسية للتميز المؤسسي والتنمية المستدامة.وتقام أيضاً ورش عمل ومحاضرات تعليمية تعزز الجودة والتميز المؤسسي والقيادة الاستراتيجية في الرعاية الصحية، وتتناول مواجهة التحديات وتحقيق التميز في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى إتقان مؤشرات الأداء لتحقيق التميز من خلال مقاييس فعالة تنقل من النظرية إلى الممارسة، مع تنفيذ حلول الرعاية الصحية المرتكزة على الإنسان وبناء نظم صحية مرنة وابتكارات في مجال الاستدامة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق النجاح المؤسسي.