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عاجل شاهد| أول صور لتدشين الملك قطار الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.
ويعد مشروع قطار الرياض أكبر مشروع ينفذ كليا في مرحلة واحدة.
يضم قطار الرياض ستة خطوط رئيسة بطول إجمالي يصل إلى 176 كيلومتر - إكس

قطار الرياض

يأتي مشروع قطار الرياض ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في الرياض، إذ اختيرت ستة محاور رئيسة بإجمال طول يبلغ 176 كيلومتراً مع 84 محطة تغطي مناطق الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والتعليمية والصحية.
وانطلق مشروع المترو للمرة الأولى في أبريل 2012 عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في تنفيذه، وتكلفت لجنة عليا الإشراف على جوانب المشروع كافة، إلا أنه واجه تحديات عدة منذ إطلاقه، أبرزها جائحة التي أثرت في تنفيذ عديد من المشاريع الكبرى حول العالم، ومع ذلك استكمل العمل.
محطات قطار الرياض - اليوم

تطوير البنية التحتية

ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة، إذ اختيرت ستة محاور رئيسة لمشروع مترو الرياض بإجمال طول يبلغ 176 كيلومتراً مع 84 محطة تغطي مناطق الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والتعليمية والصحية.
كما يأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
محطات قطار الرياض - اليوم

المواقع الحيوية في المدينة

وتربط الشبكة الجديدة أهم المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات الكبرى ووسط المدينة مع مركز النقل العام، ما يجعلها ركيزة أساسية لتسهيل التنقل داخل الرياض.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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