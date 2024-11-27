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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل شاهد| أول صور لتدشين الملك قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.
ويعد مشروع قطار الرياض أكبر مشروع ينفذ كليا في مرحلة واحدة.
وانطلق مشروع المترو للمرة الأولى في أبريل 2012 عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في تنفيذه، وتكلفت لجنة عليا الإشراف على جوانب المشروع كافة، إلا أنه واجه تحديات عدة منذ إطلاقه، أبرزها جائحة كورونا التي أثرت في تنفيذ عديد من المشاريع الكبرى حول العالم، ومع ذلك استكمل العمل.
كما يأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة السعودية «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
ويعد مشروع قطار الرياض أكبر مشروع ينفذ كليا في مرحلة واحدة.
قطار الرياضيأتي مشروع قطار الرياض ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في الرياض، إذ اختيرت ستة محاور رئيسة بإجمال طول يبلغ 176 كيلومتراً مع 84 محطة تغطي مناطق الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والتعليمية والصحية.
وانطلق مشروع المترو للمرة الأولى في أبريل 2012 عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في تنفيذه، وتكلفت لجنة عليا الإشراف على جوانب المشروع كافة، إلا أنه واجه تحديات عدة منذ إطلاقه، أبرزها جائحة كورونا التي أثرت في تنفيذ عديد من المشاريع الكبرى حول العالم، ومع ذلك استكمل العمل.
تطوير البنية التحتيةويأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة، إذ اختيرت ستة محاور رئيسة لمشروع مترو الرياض بإجمال طول يبلغ 176 كيلومتراً مع 84 محطة تغطي مناطق الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والتعليمية والصحية.
كما يأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة السعودية «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».