شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل المملكة عن دخول الشتاء.. وانخفاض حاد في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة تغيّرات جوية ملحوظة مع قرب دخول فصل الشتاء رسميًا، والذي يبدأ بعد ثلاثة أيام في الأول من ديسمبر المقبل.

ورافق هذه الأجواء انخفاض كبير في درجات الحرارة بفعل كتلة هوائية باردة تضرب المناطق الشمالية وتمتد تدريجيًا إلى الشرقية وأجزاء واسعة من المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض التدريجي منذ صباح أمس الثلاثاء في شمال المملكة، حيث تسجل طريف صفر درجة مئوية والقريات درجة واحدة مئوية صباح اليوم.



الطقس البارد يمتد لشرق المملكة



ويُتوقع أن تمتد تأثيرات الكتلة الباردة إلى معظم القطاع الشرقي خلال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، حيث قد تصل درجات الحرارة في بعض المناطق الشمالية الشرقية مثل حفر الباطن إلى أقل من خمس درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن الكتلة الهوائية الباردة ستتوغل نهاية الأسبوع في المدن الشرقية الأخرى، لتتراوح درجات الحرارة بين 9 و12 درجة مئوية، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع فرصة مثالية للاستمتاع بالأجواء الباردة.

3 أيام تفصل المملكة عن الشتاء



من جهته، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: “3 أيام فقط تفصلنا عن استقبال فصل الشتاء! والمناطق الشمالية والوسطى والشرقية أول المتأثرين، مع موجة باردة تستبق دخول الشتاء. وقد تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 2 إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق.”

وأضاف القحطاني: “ندعو الجميع إلى متابعة تقارير المركز ونشراته التوعوية لضمان شتاء آمن، بمشيئة الله. كما أن الموجة الباردة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، لتشكل فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية المبكرة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.”

وأشار القحطاني إلى مقارنة تاريخية لدرجات الحرارة في مثل هذا التوقيت، موضحًا أن طريف سجلت صباح اليوم صفر درجة مئوية، مقارنة بدرجتين فوق الصفر في 2019، بينما القريات سجلت درجة واحدة مئوية اليوم مقارنة بدرجة تحت الصفر قبل خمس سنوات.