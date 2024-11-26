شكرا لقرائتكم مستهدفات 2025.. توفير 80 ألف وحدة سكنية ووظائف لأكثر من 400 ألف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستهدف ميزانية السعودية 2025 توفير 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة خلال العام المقبل، ضمن مستهدفات قطاع الخدمات البلدية، الذي بلغت مخصصاته في ميزانية العام المقبل نحو 65 مليار ريال.

كما يستهدف القطاع إصدار 85% من الرخص التجارية خلال 24 ساعة عبر تطبيق بلدي، كما جاءت ضمن مستهدفات 2025، توفير فرص عمل لأكثر من 400 ألف شخص في القطاعات الحيوية وزيادة الأندية المشاركة في مبادرة الحوكمة بنسبة 15%، ونمو عدد المنظمات غير الربحية إلى 124%، وكذلك إنشاء 1.8 مليون متر مربع من الحدائق الحضرية وجذب 127 مليون زائر بنهاية العام القادم، الوصول لأكثر من مليون وظيفة في القطاع السياحي.

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وأيضًا إنشاء وتطوير المشاعر المقدسة ورفع نسبة توطين الصناعات العسكرية لـ20%.