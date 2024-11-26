شكرا لقرائتكم الجدعان: الإزالات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الإزالات العقارية لا تتم إلا لمصلحة عامة.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لإعلان ميزانية المملكة لعام 2025م، أن تعديلات نظامية أجريت مؤخرًا للتأكد من أن القائمين على العقارات التي سيتم إزالتها مرخصين من هيئة مستقلة وهي هيئة التقويم.

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وتابع وزير المالية، أن هؤلاء المرخصين محترفون ومؤهلون في هذا المجال ويأخذون في الاعتبار فيمة العقار كأرض وما إذا كان سكنيًّا أو تجاريًّا ونوعية المباني التي تقام عليه والأثر المترتب على صاحب العقار.

ولفت إلى أن هناك تغييرًا جوهريًّا هيكليًّا في الاقتصاد، حيث ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي إلى 24% مقارنة بـ 28% للنفط.