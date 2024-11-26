"أنجز" توحّد التواصل مع الجهات الحكومية وتوفّر الجهد والوقت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل منصة (أنجز) التابعة للمركز الوطني للفعاليات، على توحيد وتنفيذ إجراءات الفعاليات في مكان واحد، إلى جانب حصر وتشغيل المواقع للفعاليات، وإصدار تراخيص إقامة الفعاليات ورفع جودتها عن طريق معالجة جميع المتطلبات الحكومية؛ لضمان سرعة الإنجاز وتوفير الجهد والوقت ورفع كفاءة الإنفاق.

وتُصدر منصة (أنجز) تراخيص الفعاليات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية والمعارض والمؤتمرات واعتماد الخطط الأمنية والمرورية والطبية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، كذلك تبادل المعرفة لإقامة الفعاليات، فيما تهدف المنصة إلى مساندة الشركات المنظمة لفعاليات المواسم من خلال معالجة الإجراءات بينها وبين الجهات الحكومية، وإيجاد مرجع موحد لحلِّ جميع المشكلات مع المختصين في القطاعات الحكومية؛ لضمان المحافظة على الأنظمة والممتلكات التابعة لها.

كما تهدف (أنجز) إلى الحفاظ على العلاقة بين الجهات الحكومية؛ وذلك باستمرار تحديث الاتفاقيات وتوحيد التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتفادي تكرار المعاملات، وأيضًا رفع مستوى كفاءة الإنفاق في جميع ما يتعلق بالفعاليات من مواقع ومحتوى الفعالية.

وتقدم (أنجز) إصدار خمس بطاقات؛ منها بطاقة استخدام موقع؛ وهي تؤهل حامل التصريح للعمل في موقع الفعالية بشكل مبدئي لكسب الوقت، وبطاقة اعتماد الشركات الأمنية للفعاليات، وكذلك بطاقة الألعاب النارية وبطاقة الاعتماد الشاملة، وأخيرًا بطاقة إغلاق موقع؛ وهي تخلي مسؤولية منفذ الفعالية من أي التزامات بعد انتهاء الفعالية.

وأبرمت (أنجز) العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية؛ لضمان تحقيق الشركات المنظمة للفعاليات، المعايير وضوابطَ الجهات الحكومية المعلنة من خلال وضع آلية عمل موحدة تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وضمن هذه الجهات؛ وزارات: (الداخلية بكل قطاعاتها والدفاع والخارجية والصحة والثقافة والسياحة والبلديات والإسكان والرياضة والإعلام والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التنظيم والإعلام والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات).

ونفذت (أنجز) جهودًا تعاونيةً ساهمت في توفير الوقت والجهد ورفع جودة الفعاليات منذ توقيع اتفاقيات بين (أنجز) وهذه الجهات، مثل تقليص وقت إصدار التأشيرة الإلكترونية لدى وزارة الخارجية من 24 ساعة إلى 10 دقائق، وفسح الشحنات المقيدة في وزارة الداخلية لتصبح 48 ساعة بدلًا من أسبوعين، وأيضًا فسح الشحنات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتكون ساعة واحدة بدلًا من 24 ساعة، واعتماد الشحنات في هيئة الغذاء والدواء خلال 10 دقائق بدلًا من 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للفعاليات يواصل دوره الريادي في قطاع الفعاليات في المملكة، عبر تطوير الفعاليات من خلال التميز بالخدمات المقدمة والابتكار المستمر والتطوير المستدام للأعمال على أعلى المستويات لتحقيق الريادة في بناء ونمو قطاع فعاليات واعد على المستوى العالمي بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه.