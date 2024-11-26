شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات الصحية ترد على شكوى موظفي الأمن الصحي بشأن المسمى الوظيفي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، على شكوى موظفي الأمن الصحي المعينين على وظيفة مساعد صحي.

وأكد الشمسان أن الأمن الصحي له نطاق مهني معين، ويتم أخذ هذا النطاق من خلال تدريب مدته 14 أسبوع، مشيرًا أن هذا النطاق كله معادلته المهنية مساعد صحي.

وعن أسباب تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل سنتين بدلًا من كل 5 سنين، فأشار أن هذا مهم لأهمية أن تكون البيانات محدثة، ويساعد الهيئة على عمل التنبؤات.

وأكد انه تم عمل مقياسات معيارية، مع دول مثل أمريكا وكندا وأستراليا وبريطانيا، فوجد ان في مجمل هذه الدول يكون التجديد كل عام، لنفس غرض حداثة البيانات.

وتابع أنه تم البحث عن أسباب استيائهم من التجديد كل عامين، وجد أنه بسبب طول وقت التجديد ورفع البيانات يأخذ وقت طويل.

واختتم أنه تم تغيير هذا الأمر حتى أنه بات يتم رفع الأوراق في مدة لا تزيد عن 30 ثانية فقط.