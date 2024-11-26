شكرا لمتابعة خبر عن آلاف المصريين يتوافدون إلى حديقة السويدي للاحتفال بالأيام المصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت حديقة السويدي توافد الآلاف من المصريين للاستمتاع بفعاليات “الأيام المصرية” التي تقام ضمن المبادرة التي تحمل شعار “انسجام عالمي”، وذلك تحت رعاية وزارة الإعلام وهيئة الترفيه.

الحدث الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والترفيهي بين المواطنين من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية، لاقى إقبالاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على المشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها بعناية.

وشهدت الفعاليات عروضاً فنية مميزة، بالإضافة إلى ورش عمل ثقافية وفنية تقدم للزوار فرصة للتفاعل والمشاركة في الأنشطة التي تمثل جزءاً من التراث المصري.

كما تضمنت الفعاليات أجنحة خاصة لعرض المنتجات والحرف اليدوية المحلية، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على الثقافة المصرية من جوانب متعددة.